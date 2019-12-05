2019-12-05T10:16:51+03:00
Происшествия

Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой

О том, что товар украли, хозяин магазина узнал только после ревизии
Виктория ГЕРКО
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Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой.Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Украсть во второй раз не получилось. Сотрудники магазина задержали вора, который несколько месяцев назад незаметно вынес из магазина два комплекта постельного белья. О первой краже владельцы узнали только после ревизии. Посмотрели камеры видеонаблюдения - на записи было видно грабителя. Но писать заявление в полицию руководители не стали.

- Злоумышленник подумал, что никто не заметил пропажи. Через два месяца он снова решил ограбить магазин, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Но в этот раз уйти незамеченным ему не удалось - продавцы узнали вора. Только теперь они не отпустили его, а вызвали полицию.

Сотрудники задержали 29-летнего улан-удэнца. То, что он украл первый раз - мужчина продал. Ранее грабитель уже был осужден, правда, условно. Сейчас ему грозит реальный срок. На грабителя заведено уголовно дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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