Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой
Украсть во второй раз не получилось. Сотрудники магазина задержали вора, который несколько месяцев назад незаметно вынес из магазина два комплекта постельного белья. О первой краже владельцы узнали только после ревизии. Посмотрели камеры видеонаблюдения - на записи было видно грабителя. Но писать заявление в полицию руководители не стали.
- Злоумышленник подумал, что никто не заметил пропажи. Через два месяца он снова решил ограбить магазин, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Но в этот раз уйти незамеченным ему не удалось - продавцы узнали вора. Только теперь они не отпустили его, а вызвали полицию.
Сотрудники задержали 29-летнего улан-удэнца. То, что он украл первый раз - мужчина продал. Ранее грабитель уже был осужден, правда, условно. Сейчас ему грозит реальный срок. На грабителя заведено уголовно дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU