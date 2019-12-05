Первоклассника из Иркутска ограбили днем на улице: взрослый выхватил из рук ребенка телефон и сбежал

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-05T11:16:34+03:00

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Взрослый мужчина ограбил школьника в Ленинском районе Иркутска. Первоклассник днем возвращался домой со школы. Пока он шел, не расставался со своим гаджетом - постоянно держал его в руках. Грабитель заметил это. Он выхватил у ребенка телефон и убежал. Мальчик рассказал об ограблении своим родителям.

- Вечером с заявлением в полицию пришли родители школьника. Со слов сына они рассказали подробности случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что грабитель заложил телефон в один из ломбардов. Сразу после того, как нашли украденный телефон, нашли и грабителя.

Преступника доставили в отделение полиции. Сейчас ему предъявлено обвинение за грабеж. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Украденный телефон уже вернули первоклассник.

ИСТОЧНИК KP.RU