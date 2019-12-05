«Это опаснее сигарет» - в Иркутске предлагают запретить продажу жевательного табака

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-05T12:46:35+03:00

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Запретить продажу жевательного табака. Такую инициативу выдвинули на совещании в администрации города, а поддержали ее родители учеников средней и старшей школы. Они беспокоятся о том, что их дети все чаще и чаще становятся зависимыми от такого вида табака.

- Этот товар продают в табачных киосках. Да, на него действует ограничение «18+». Но запрет на продажу соблюдается далеко не всеми продавцами, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Кроме того, школьники постарше продают жевательный табак ученикам средней школы.

Но одного закона будет недостаточно, считают в администрации города. Нужно подключать к работе медиков, педагогов, вовлекать родителей в этот процесс. Ведь последние даже не знают о существовании такого вида табака - настоящей альтернативы сигаретам. Жевательный табак быстро вызывает привыкание и негативно влияет на здоровье подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU