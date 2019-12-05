Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-05T13:13:14+03:00

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Мошенники придумали новый способ, как красть у людей их накопления. По почте аферисты присылают местным жителям уведомления о наказании или о штрафе, якобы от имени руководителя Роспотребнадзора Иркутской области. Хотя на самом деле, никаких наказаний и штрафов не существует.

- В письме лже-сотрудники указывают не настоящие реквизиты государственного органа, а поддельные, - сообщает ИА Байкал-Инфо. - Человек думает, что он оплачивает штраф, а на самом деле, переводит деньги в карман мошенников.

Роспотребнадзор по Иркутской области просит граждан быть бдительными и проверять реквизиты в полученных письмах. После уплаты штрафа деньги перечисляются только на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области. Другая организация не может быть получателем. Если есть сомнения, поддельное письмо или настоящее вы получили, можно позвонить в Управление Роспотребнадзора по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU