2019-12-05T13:13:14+03:00
Общество

Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области

Злоумышленники присылают по почте письма с поддельными реквизитами
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области.Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Мошенники придумали новый способ, как красть у людей их накопления. По почте аферисты присылают местным жителям уведомления о наказании или о штрафе, якобы от имени руководителя Роспотребнадзора Иркутской области. Хотя на самом деле, никаких наказаний и штрафов не существует.

- В письме лже-сотрудники указывают не настоящие реквизиты государственного органа, а поддельные, - сообщает ИА Байкал-Инфо. - Человек думает, что он оплачивает штраф, а на самом деле, переводит деньги в карман мошенников.

Роспотребнадзор по Иркутской области просит граждан быть бдительными и проверять реквизиты в полученных письмах. После уплаты штрафа деньги перечисляются только на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области. Другая организация не может быть получателем. Если есть сомнения, поддельное письмо или настоящее вы получили, можно позвонить в Управление Роспотребнадзора по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каток на острове Конный в Иркутске, откроют 22 декабря
По платежам за вывоз ТКО для предпринимателей Приангарья сделают перерасчет
Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице
«Это опаснее сигарет» - в Иркутске предлагают запретить продажу жевательного табака
Первоклассника из Иркутска ограбили днем на улице: взрослый выхватил из рук ребенка телефон и сбежал
Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой
Подросток из Бурятии украл из игрового автомата около 3 тысяч рублей
Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские
От машины остался только кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его
Иркутский аэропорт получил сертификат соответствия требованиям
В Иркутской области поселки Большой Луг и Балаганск станут селами
Ангарчанка отсудила у химчистки 70 тысяч рублей за испорченные вещи
Как иркутянам вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
Пробки в Иркутске утром 5 декабря: 4 ДТП в районе Глазковского моста
Скорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской области
Тепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 5 декабря: днем -9 градусов
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл дома «Тамбов»