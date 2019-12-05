2019-12-05T13:42:30+03:00
Происшествия

Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице

Врачи до последнего боролись за жизнь малыша
Виктория ГЕРКО
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Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице.Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Годовалый мальчик поступил в Баргузинскую районную больницу два дня назад, 3 декабря. Все его тело было в ожогах – практически не осталось живого места. Когда малыш играл, он опрокинул на себя электрический самовар, который стоял на столе. Ребенок потянул за шнур, а уже в следующую секунду на него вылился кипяток, который обжег большую часть тела.

- В этот момент малыш находился у бабушки. Туда его отправили родители, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Мальчишка заболел ветрянкой. Чтобы он не заразил младшего ребенка, мама и папа решили отвезти его в соседнюю деревню.

Врачи приложили все усилия, чтобы спасти мальчику жизнь. К сожалению, сделать это не получилось. Вчера, 4 декабря, мальчик умер в больнице. Сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку. Они пытаются выяснить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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