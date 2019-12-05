2019-12-05T14:23:40+03:00
Общество

По платежам за вывоз ТКО для предпринимателей Приангарья сделают перерасчет

Он будет исходить из фактического объема отходов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Предпринимателям Иркутской области должны пересчитать платежи за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом заявил председатель Заксобрания региона Сергей Сокол на совещании с представителями бизнес-сообщества региона и руководством ООО «РТ-НЭО» – регионального оператора по обращению с ТКО в зоне «Юг».

- Прошел год, как в области реализуется мусорная реформа, - сказал Сергей Сокол. - И пока этот процесс требует серьезной доработки. К нам поступает много жалоб от предпринимателей, которым регоператор выставляет большие счета за мусор.

Спикер также напомнил, что депутаты в этом году уже настояли на снижении нормативов за вывоз ТКО, которые были в разы выше, чем реальное образование отходов, но и этого, добавил он, оказалось недостаточно.

Областное МинЖКХ выпустило разъяснение о том, что учет отходов по факту возможен только при раздельном сборе мусора, но при этом не было пояснений о том, что является раздельным сбором. По информации, представленной на совещании, предприниматели оспорили необходимость исполнения этой нормы, и теперь можно заключать договоры на вывоз отходов по фактическому сбору. Сергей Сокол подчеркнул, что сейчас необходимо проработать вопрос о перерасчете начислений для предпринимателей, причем с 1 января 2019 года. Предварительная договоренность об этом уже достигнута с регоператором.

Кроме того, депутат думы Усолья-Сибирского Антон Васильев рассказал, что тема больших расходов на вывоз мусора стала постоянной на встречах с предпринимателями города. К примеру, небольшой торговый центр с весны платил за вывоз отходов около 80 тыс. рублей в месяц, после обращения к регоператору, была оборудована отдельная для ТЦ площадка, и счета стали выставлять по факту, а не по нормативам. Расходы сократились до 15-20 тыс. в месяц.

Сергей Сокол отметил, что тема ТКО останется на контроле Законодательного Собрания, депутаты продолжат вести работу по совершенствованию мусорной реформы по сбору и переработке отходов не только с точки зрения ее важности для экологии, но и комфортного для населения перехода на новую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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