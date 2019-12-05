Каток на острове Конный в Иркутске, откроют 22 декабря

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-05T15:01:38+03:00

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Внимание, иркутские любители активного отдыха! В нашем городе вновь откроют каток и новогоднюю елку на острове Конный. Торжественное открытие намечено на 22 декабря, в 17.00. Заливать лед на катке, который так полюбился горожанам, начали еще 26 ноября. Его площадь составит 3900 м2. Работать он будет до марта. Для всех гостей острова предусмотрены ледовые дорожки, при этом сохранится пространство для безопасного передвижения простых пешеходов.

- К новому зимнему сезону, на катке полностью переоборудовали пункт проката коньков, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Увеличили его площадь, обустроили резиновое покрытие. Кроме этого, обновили 14- метровую новогоднюю елку. Для нее купили новые искусственные ветви и свето-динамическое оформление. Елка уже установлена, сейчас монтируют украшения.

Добавим, что к открытию елки, на острове Конный установят ледовые фигуры Деда мороза и Снегурочки, мультипликационных героев, и ледяную конструкцию «2020», светодиодные фигуры, ледяную чашу, детский лабиринт, и две горки. Но и это еще не все. На острове с 1 по 6 января пройдут массовые мероприятия, а 13 января состоится традиционный Бал-маскарад на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU