СЕГОДНЯ 03:10 2019-12-06T03:10:52+03:00

Прогноз погоды на 6 декабря в Иркутске: без осадков, днем до -4 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске в пятницу, 6 декабря, переменная облачность. Снег синоптики не прогнозируют. Утром за окном - туман, температура воздуха утром -15…-17 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью днем 6-11 м/с. В течение дня столбики уличных термометров будут показывать -2…-4 градуса.

- По области - переменная облачность, без осадков, местами днём в северо-восточных районах небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман.

Ветер в регионе «гуляет» юго-восточный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в Праингарье утром -12…-17, днём -2…-7, местами до -12…-17. Холодней всего снова в Катангском, северо-восточных и верхнеленских районах: утром там -21…-26, местами до -36, днем -14…-19. Если небо закроют облака, в этих районах ожидается -23…-26 градусов.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1…+6.

ИСТОЧНИК KP.RU