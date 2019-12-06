Авиакатастрофа "Руслан" 6 декабря в Иркутске: сибиряки почтут память погибших

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-06T07:11:12+03:00

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Ровно 22 года назад, 6 декабря 1997 года в Иркутске случилась страшная авиакатастрофа. Военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в Иркутске-2... Тогда погибли 72 человека - 49 человека на земле, 15 пассажиров борта и восемь членов экипажа.

- Нынче День памяти погибших. В 14.45 к мемориальной плите у храма Рождества Христова придут жители поселка авиастроителей, руководители Иркутского авиационного завода, коллеги, друзья и родственники, соседи тех, чья жизнь оборвалась в тот декабрьский день 1997 года, - рассказывают в пресс-службе Иркутского авиазавода. - Они зажгут 72 поминальные свечи и положат цветы на черный мрамор с именами погибших. Будет минута молчания. Боль утраты не прошла. Будем помнить о них всегда!

Как произошла авиакатастрофа с "Русланом" в Иркутске ? Самолет перевозил два истребителя Су-27 рейсом Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань. Но только самолет взмыл в воздух с взлетной полосы, как три двигателя отказали и воздушное судно резко пошло вниз. Позже выяснилось, что двигатели отказали из-за перегрузки. Пожарные, увидев искры в двигателе и клубы черного дыма, рванули к месту крушения...

В тот жуткий момент летчики изо всех сил старались увести падающий самолет подальше от жилых домов. Но крыло задело деревянную двухэтажку, борт развернулся, рухнул на дом по улице Гражданская, 45, а хвост - на пятиэтажку по улице Мира. Пострадал и детский дом № 1. Страшный пожар, погибшие и раненые, разбор завалов... Тот страшный день иркутяне, ставшие очевидцами трагедии, запомнили на всю жизнь.

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Позже выяснилось, что двигатели отказали из-за чрезмерной перегрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU