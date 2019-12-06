СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-06T09:43:53+03:00

При покупке дешевых билетов на самолет и на поезд, две иркутянки попались на удочку мошенников Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

Перед новогодними праздниками мошенники решили «подзаработать» на иркутянах, которые собираются на каникулы уезжать в другие регионы. Так, за один день аферисты обманули двух иркутянок при покупке дешевых билетов. Первый случай произошел, когда 33-летняя иркутянка, на одном из сайтов решила приобрести железнодорожный билет на поезд «Иркутск-Новосибирск-Иркутск». Она оплатила покупку, но квиток так и не получила. А ее 29-летняя землячка, использовала непроверенный сайт для заказа авиабилетов по маршруту: «Иркутск-Москва-Иркутск». Как итог: женщина останется и без поездки и без денег.

Обеих сибирячек при покупке привлекла цена билетов, которая была намного ниже рыночной и предложений официальных перевозчиков. Полицейским уже удалось выяснить, что один из фейковых сайтов зарегистрирован в Панаме.

- Перед покупкой билета в путешествие нужно использовать хорошо зарекомендовавшие себя интернет-сайты, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также, не забывайте внимательно читать отзывы о ресурсе, обращайте внимание на качество его оформления и полноту размещаемой информации, и не верьте в явно заниженные цены и большие скидки.

Чтобы не оказаться на сайте-двойнике, полицейские советуют внимательно смотреть на доменное имя выбранного ресурса, которое может почти полностью (за исключением одного знака, например: sale – оригинал, sales, sal_e, salie – двойник.) совпадать с популярным порталом.

ИСТОЧНИК KP.RU