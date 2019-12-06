2019-12-06T14:28:52+03:00
Общество

Скоростную «Ласточку» могут запустить между Иркутском и Улан-Удэ

Проект обсуждался на самом высоком уровне
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба правительства Бурятии.ФОТО: пресс-служба правительства Бурятии.
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Скоростной поезд «Ласточка», возможно, свяжет Иркутск и Улан-Удэ и таким образом путь между этими городами станет в разы короче по времени. Этот проект обсудил глава Бурятии Алексей Цыденов с гендиректором РЖД. Он, в свою очередь, сказал на встрече, что такая возможность рассматривается. Однако надо учесть, что возникает много технологических вопросов, потому как новый поезд нужно обслуживать в новом депо.

- Это больший комфорт для местного населения и для туристов, - отметил Цыденов.

Как сообщили в правительстве республики, также на встрече обсуждались другие проекты, которые связаны с железной дорогой. Это добыча полезных ископаемых на Сыннырском калийно-глиноземном месторождении, Окино-Ключевском угольном месторождении и Озерном ГОКе. Еще одна из тем - реконструкция улан-удэнского вокзала, ее завершат в начале 2020 года. По сути, вокзал обновят практически полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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