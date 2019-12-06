2019-12-06T14:53:05+03:00
Общество

Отреставрированный вокзал в Улан-Удэ откроют в начале года

Планируется построить новое депо
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Скоростной электропоезд «Ласточка» планируют запустить между Иркутском и Улан-УдэСкоростной электропоезд «Ласточка» планируют запустить между Иркутском и Улан-УдэФото: Михаил ФРОЛОВ
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Возможно, в ближайшем будущем жители Иркутска будут добираться из Иркутска в Бурятию и обратно, еще быстрее. На встрече с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым, гендиректор РЖД Олег Белозеров, заявил, что сейчас всерьез прорабатывается возможность запуска электропоезда «Ласточка» на направлении «Улан-Удэ – Иркутск».

По словам Олега Белозерова, для этой идеи потребуется решить много технологических вопросов. Ведь для обслуживания нового поезда нужно построить новое депо, и конечно, необходимо современное оборудование.

- Возможность запуска электропоезда «Ласточка - это вопрос улучшения обслуживания прибайкальской туристической территории, - отметил Алексей Цыденов. - Это больший комфорт для местных жителей и для туристов.

СПРАВКА «КП»

Поезд «Ласточка» оборудован 409 сидячими местами, которые располагаются по схеме «три плюс два» через проход. В каждом вагоне есть уборная, 30 дополнительных откидных сидений и четыре места для инвалидов-колясочников.

Поезд состоит из 5 вагонов, общая длина состава достигает 130 -ти метров, а скорость развивает до 160 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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