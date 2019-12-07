Искал родителей: 5-летний мальчик выпрыгнул из окна второго этажа в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-07T15:41:26+03:00

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Рыдающего 5-летнего мальчика возле жилого дома, в 140 квартале Улан-Удэ, обнаружил случайный прохожий. На часах было уже два часа ночи, а ребенок был на улице один и жаловался на боль в ноге. Мужчина сразу вызвал полицию и скорую помощь. Медики, приехав, диагностировали у мальчишки перелом ноги и доставили его в больницу.

Около 5 часов утра нашлись родители ребенка. В полицию позвонила 27-летняя жительница 140 квартала, которая сообщила, что из дома пропал ее пятилетний сын. Позже выяснилось и то, как малыш оказался на улице. Оказалось, накануне вечером, уложив ребенка спать, его родители уехали в гости. Ночью мальчик проснулся дома один и решил отправиться на поиски мамы и папы. Он самостоятельно оделся, но не смог открыть входную дверь квартиры и выпрыгнул из окна 2 этажа.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Октябрьского отдела полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что семья мальчика благополучная, и на учете не состояла.

- На родителей составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU