2019-12-09T07:08:01+03:00
Происшествия

Пока инвалид из Ангарска лечился в больнице, его квартиру продали

Возвращать жилье пришлось через суд
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пока инвалид из Ангарска лечился в больнице, его квартиру продали.Пока инвалид из Ангарска лечился в больнице, его квартиру продали.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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-У меня квартиру отобрали и продали, пока я больнице лежал!

Представьте себе состояние человека, который выписался из больницы и пришел домой. Вот только квартиры у него, как оказалось, больше нет. Вся мебель вывезена и прямо сейчас туда въезжают чужие люди, которые уверяют, что ее купили. Житель Ангарска, который в одночасье оказался на улице, отправился искать правду в прокуратуру.

- По результатам прокурорской проверки по обращению местного жителя установлено, что принадлежащая ему на праве собственности квартира была продана по утраченному им паспорту в то время, когда он длительное время находился на лечении в больнице, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Паспорт мужчина потерял задолго до этих событий. Мошенники, которым достался документ, выяснили, что он инвалид, в квартире живет один и подолгу лечится в больнице. Этим и решили воспользоваться. Переклеили фото и по поддельному документу продали квартиру ничего не подозревающим людям.

Прокурор Ангарска подал иск о признании сделки недействительной. Покупатель квартиры в судебном заседании подтвердил, что квартиру ему продавал другой человек. Как результат - квартиру горожанину возвратили.

Хуже всего сейчас тем, кто потратил свои, и немаленькие, деньги на покупку этого жилья, не проверив досконально продавца и историю квартиры. Они лишились и средств, и крыши над головой.

Полицейские сейчас ищут мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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