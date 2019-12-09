2019-12-09T15:22:10+03:00
Общество

Сергей Сокол: стратегический проект "Сила Сибири" должен улучшать благосостояние районов, по которым проходит газопровод

Газ с Ковыктинского месторождения Иркутской области начнут поставлять в Китай
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В Иркутской области необходимо вести системную работу с крупными предприятиями, а не решать вопросы точечно. Об этом заявил председатель Заксобрания региона Сергей Сокол на совещании, посвященного вопросу строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Речь шла в первую очередь о взаимодействии подразделений «Газпрома» с муниципальными образованиями с учетом интересов территорий.

Сергей Сокол акцентировал внимание на том, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели торжественный запуск газопровода, по которому газ с месторождений Восточной Сибири – Ковыктинского в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии – начнут поставлять на внутренний рынок и в Китай.

- Реализация этого стратегического проекта должна улучшать благосостояние районов, по которым проходит трубопровод, – подчеркнул спикер.

На совещании обсудили проблемные вопросы. Речь шла о необходимости ремонта дорог, которыми пользуются промышленники, о регистрации в территориях обособленных предприятий для повышения налоговых отчислений в муниципальные бюджеты, о земельных участках для рабочих поселков предприятий и их дальнейшей рекультивации, о переквалифицировании кадров на местах в соответствии с потребностями предприятий, о создании в местных школах профильных классов.

- Вопросы, которые мы обсудили сегодня, требуют пристального внимания на постоянной основе. Иркутская область должна плотно взаимодействовать со стратегическими предприятиями, добиваясь планомерной и комплексной работы, не перекладывая решение проблем на мэров территорий. Наша общая задача – эффективное развитие территорий. В этом заинтересованы и власть, и бизнес, и самое главное – жители городов и поселков, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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