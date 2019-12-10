Прогноз погоды на 10 декабря в Иркутске: днем -12, ветер

СЕГОДНЯ 03:16 2019-12-10T03:16:27+03:00

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В Иркутске 10 декабря синоптики обещают переменную облачность, днем без осадков. Ветер ночью подул северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Днем, по прогнозу синоптиков, воздушные массы должны сменить направление на юго-восточное со скоростью 3-8 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут -17…-19 градусов, днем -10…-12.

- В Иркутской области также переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер днем в регионе также должен стать юго-восточным, скорость 4-9 м/с. Температура воздуха за окном утром -17…-22, днем ожидается -9…-14. Однако, если небо затянет облаками будет довольно-таки холодно, до -19…-24 градусов. Теплее всего сегодня в западных районах Приангарья. Там местами всего -2…-7.

ИСТОЧНИК KP.RU