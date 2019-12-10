Елочные базары начнут работу 14 декабря в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:44 2019-12-10T03:44:23+03:00

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А вы уже начали готовиться к Новому году? Нет? Тогда в ближайшие выходные подумайте о том, что уже можно поставить дома елочку и украсить ее. Елочные базары начнут работу уже в субботу, 14 декабря. Продавать на них будут живые ель, сосну и лапник.

- В этом году специализированные ярмарки будут открыты с 14 по 31 декабря с 8:00 до 20:00 включительно, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - В Правобережном округе их будет 6, в Октябрьском – 3, в Свердловском – 10 и в Ленинском – 7, – отметили в департаменте.

Посетить ярмарки стоит тем, кто предпочитает приносить в дом живую елку. Всего в городе будет 26 адресов.

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ИСТОЧНИК KP.RU