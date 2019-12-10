Более 6000 иркутян заболели ОРВИ за неделю

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-10T05:02:29+03:00

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Эпидемии нет. Но, стабильно иркутяне продолжают болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, за прошедшую неделю в Иркутске ОРВИ заболели 6333 человека, в их числе 4775 - это дети.

- В области зарегистрировано 15935 случаев ОРВИ, в их числе 12182 заболевших детей, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. – Это ниже эпидпорога на 45%.

В то же время, если сравнивать с показателями предыдущей недели – есть небольшой рост заболеваемости. Сотрудники Роспотребнадзора 2 декабря сообщали о 5957 случаев ОРВИ в Иркутске, в том числе 4440 у детей.

КОНКРЕТНО

Советы специалистов как не заболеть:

- избегать контактов с лицами с признаками заболеваний;

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей;

- носить медицинские маски;

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом;

- осуществлять влажную уборку и проветривание помещений;

- вести здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU