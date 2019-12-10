СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-10T07:21:44+03:00

Черепаху за долги: иркутский зоопарк выставил ее на продажу, чтобы заплатить за ЖКХ. Фото: Людмила Ивушкина.

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Где взять деньги сразу после переезда, если все потрачено на ремонт и обустройство? Вариантов немного - заработать, взять кредит или что-нибудь продать. Именно поэтому и решено - черепаха, вот эта, что на фотографии, уйдет с молотка новому владельцу. "Лот" продается в группе бывшей зоогалереи Вконтакте.

-"А-а-а-а, спасите-помогите!!! Меня хотят продать!" , - образно передает чувства своего питомца хозяйка зоопарка Людмила Ивушкина. - Черепаха не знает, что её вытащили из родного аквариума для фото на продажу, но видимо, чувствует. Декабрь, как обычно, время поиска денег на оплату коммуналки, да и на всё остальное, ничего не меняется...

Пока желающие купить себе в дом Тортиллу хороших кровей не объявились. Торг продолжается. Хотя можно не сомневаться, что устройство черепахи в новую семью не затянется.

-Это необычная черепаха, каймановая, - продолжает Людмила Ивушкина. - Ей требуются особые условия содержания, большой аквариум. Таких водных черепах очень ценят коллекционеры.

В зоопарке живут четыре таких черепахи. Сейчас, в связи со стесненными финансовыми обстоятельствами, продаются две - одна побольше, весом 15 килограммов, вторая поменьше. Но, как говорят хозяева, если обе земноводные не уйдут с молотка до Нового года, долги по ЖКХ погасят другим способом. А черепах оставят себе.

ИСТОЧНИК KP.RU