2019-12-10T08:10:16+03:00
Происшествия

Сибиряка осудили за ложный звонок о минировании пивзавода в Братске

Мужчина объяснил свой поступок проблемами на работе и в личной жизни
Виктория ГЕРКО
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Сибиряка осудили за ложный звонок о минировании пивзавода в Братске.Сибиряка осудили за ложный звонок о минировании пивзавода в Братске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Не раз «Комсомолка» писала о телефонных террористах, которых наказывают за звонки о лже-минировании. Тем не менее, люди продолжают сообщать о ненастоящих бомбах. Один из последних примеров произошел в Братске. На пульт дежурного службы позвонил мужчина. Он сообщил, что на пивзаводе города заложена бомба. На место сразу выдвинулись саперы. Конечно, они ничего не нашли. Зато полиция смогла отыскать того, кто решил «пошутить».

- Как рассказал задержанный, сообщить о минировании решил потому, что у него были проблемы на работе и в личной жизни. Идея пришла к нему в голову, когда он был пьян, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Последствием такой шутки стало уголовное дело.

Мужчина полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Преступника осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на 6 месяцев. Кроме этого, ему нельзя уезжать из города и менять место жительства без разрешения специального органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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