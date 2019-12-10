Погоня за лихачом: в Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Погоня не хуже, чем в голливудских фильмах. Вчера ночью сотрудникам ГИББД в Черемхово пришлось преследовать нетрезвого водителя «Волги». Мужчина не остановился по требованию полицейского. Началась погоня. Лихач думал, что получится скрыться - увеличивал скорость, не обращая внимание на то, что на хвосте машина ДПС.
- За рулем находился 33-летний местный житель, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По его внешнему виду было ясно – водитель пьян. Но проходить медицинское освидетельствование он отказался.
Теперь на нетрезвого лихача заведены сразу 3 административных протокола: за невыполнение законного требования сотрудника полиции, за отказ от медицинского освидетельствования и за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности. Водителю придется заплатить не один штраф и, скорее всего, попрощаться с водительскими правами.
Полиция задержала пьяного водителя, уходившего от погони.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU