2019-12-10T08:57:38+03:00
Происшествия

Погоня за лихачом: в Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя

Мужчина набирал скорость, когда сотрудники ГИБДД просили его остановиться [видео]
Виктория ГЕРКО
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Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя.Погоня за пьяным лихачом: в Иркутске полицейские задержали нетрезвого водителя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погоня не хуже, чем в голливудских фильмах. Вчера ночью сотрудникам ГИББД в Черемхово пришлось преследовать нетрезвого водителя «Волги». Мужчина не остановился по требованию полицейского. Началась погоня. Лихач думал, что получится скрыться - увеличивал скорость, не обращая внимание на то, что на хвосте машина ДПС.

- За рулем находился 33-летний местный житель, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По его внешнему виду было ясно – водитель пьян. Но проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Теперь на нетрезвого лихача заведены сразу 3 административных протокола: за невыполнение законного требования сотрудника полиции, за отказ от медицинского освидетельствования и за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности. Водителю придется заплатить не один штраф и, скорее всего, попрощаться с водительскими правами.

Полиция задержала пьяного водителя, уходившего от погони.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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