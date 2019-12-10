Подросток-пироман из-за «любви к огню» спалил 10 тонн сена у соседа
Десять тонн сена сгорели в одночасье у местного жителя Заиграевского района Бурятии. Огонь полностью уничтожил заготовки на зиму для скота. Оказалось, сено подожгли. Найти виновника получилось быстро. Пожар устроил соседский мальчишка.
- Сотрудники правоохранительных органов и раньше обращали внимание на подростка. Он не первый раз замечен в поджогах, - сообщают в пресс-службе УФСПП по республике Бурятии. – Но мальчик еще не достиг возраста уголовной ответственности. Поэтому и раньше, и сейчас в возбуждении уголовного дела было отказано.
Пострадавший обратился в суд, чтобы найти деньги на покупку корма для скота и восстановить сгоревший сеновал. За сына пришлось отвечать его родителям. Суд частично удовлетворил требование соседа. Он взыскал компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей, стоимость сена в размере 90 тысяч рублей и обязал восстановить деревянный сеновал.
ИСТОЧНИК KP.RU