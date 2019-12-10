2019-12-10T09:45:34+03:00
Происшествия

Подросток-пироман из-за «любви к огню» спалил 10 тонн сена у соседа

Родители подростка, устроившего пожар на сеновале, заплатят 90 тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
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Подросток-пироман «из-за любви к огню» спалил 10 тонн сена у соседа.Подросток-пироман «из-за любви к огню» спалил 10 тонн сена у соседа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Десять тонн сена сгорели в одночасье у местного жителя Заиграевского района Бурятии. Огонь полностью уничтожил заготовки на зиму для скота. Оказалось, сено подожгли. Найти виновника получилось быстро. Пожар устроил соседский мальчишка.

- Сотрудники правоохранительных органов и раньше обращали внимание на подростка. Он не первый раз замечен в поджогах, - сообщают в пресс-службе УФСПП по республике Бурятии. – Но мальчик еще не достиг возраста уголовной ответственности. Поэтому и раньше, и сейчас в возбуждении уголовного дела было отказано.

Пострадавший обратился в суд, чтобы найти деньги на покупку корма для скота и восстановить сгоревший сеновал. За сына пришлось отвечать его родителям. Суд частично удовлетворил требование соседа. Он взыскал компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей, стоимость сена в размере 90 тысяч рублей и обязал восстановить деревянный сеновал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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