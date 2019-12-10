Сергей Сокол: в Приангарье необходимо развивать социально ориентированное лесопользование

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-10T09:58:37+03:00

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Лесопользование в Приангарье должно быть социально ориентированным и экономически эффективным. Об этом заявил председатель Заксобрания региона Сергей Сокол на встрече в Усть-Куте с президентом национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексеем Желнеевым по вопросам развития лесоперерабатывающей отрасли на территории Усть-Кутского района.

- Лесная промышленность – одна из ведущих отраслей в экономике региона, поэтому важно поддерживать те предприятия, которые работают цивилизованно и ответственно, - сказал Сергей Сокол. - Не должно возникать проблем с лесными пожарами, незаконной вырубкой леса и другими противозаконными действиями.

Глава Усть-Кута Александр Душин, в свою очередь, отметил, что помимо непосредственных сотрудников предприятия, к его работе так или иначе имеют отношение еще сотни человек – это те, в частности, кто занимается упаковкой и доставкой древесины, погрузкой, кто производит пеллеты из отходов лесопиления.

Мэр Усть-Кутского муниципального образования Тамара Климина рассказала, что только в бюджет района поступает более 50 млн рублей от данного предприятия в виде НДФЛ, кроме того – оказывается помощь в тушении лесных пожаров, неиспользуемые остатки древесины бесплатно раздают на дрова.

По словам мэра Киренского района Кирилла Свистелина, его район, где идет заготовка древесины, также заинтересован в расширении социального партнерства с «Инд Тимбер» и ассоциацией лесопромышленников «Русский лес».

- От разговоров про глубокую переработку древесины давно нужно переходить к делу. Здесь мы видим пример того, что даже отходы идут в работу – для производства экологического вида топлива. Подобная практика должна быть распространена и в других территориях региона, – заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU