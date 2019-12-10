Развитие соцсферы обсудили Сергей Сокол и представители Иркутской нефтяной компании

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-10T10:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Развитие социальной сферы на севере региона, в частности в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил с руководителем офиса Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Куте Сергеем Анисимовым. Спикер областного парламента побывал на площадке ИНК, расположенной в районе Толстого Мыса, где идет прием, хранение и отгрузка сжиженных углеводородных газов, произведенных компанией.

Как рассказал Сергей Анисимов, в рамках реализации газового проекта, предусматривающего строительство завода полимеров, ИНК намерена привлечь на работу специалистов, готовых жить и работать на севере региона постоянно, а не вахтовым методом. Запланировано строительство жилого микрорайона на 3000 человек на правом берегу реки Лена. Ввод первой очереди жилых домов запланирован на декабрь 2022 года.

Вместе с тем, увеличение числа жителей потребует и новых соцобъектов – нужны детсады, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, учреждения культуры. До начала их строительства необходимо решить вопрос с мощностями объектов инженерной инфраструктуры. Речь идет о подстанции и сети электроснабжения, водозаборе, очистных сооружениях.

- На объекты инженерной инфраструктуры уже идет подготовка ПСД за счет нефтяной компании», – рассказал Сергей Анисимов.

Новые объекты инженерной инфраструктуры, а также объекты образования, культуры и спорта будут обслуживать не только жителей нового микрорайона, но и жителей всего города. Готовую ПСД компания готова безвозмездно передать муниципалитету для участия в госпрограммах Иркутской области, и в этом вопросе необходимо содействие Заксобрания региона.

- Газовый проект ИНК будет способствовать обновлению социальной сферы на севере региона, развитию промышленности, созданию новых рабочих мест и увеличению доходов в консолидированный бюджет региона. Необходимо внимательно подойти к каждому вопросу и использовать возможности государственно-частного партнерства во благо муниципальных образований севера региона и всей Иркутской области, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU