2019-12-10T12:35:51+03:00
Общество

Водовозную машину приобрели для поселка в Чунском районе

Это удалось сделать при содействии депутата Заксобрания региона Натальи Дикусаровой
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Новая водовозная машина большой емкости на базе автомобиля «КАМАЗ» уже доставлена в поселок Октябрьский Чунского района. Этот населенный пункт пострадал летом во время наводнения, и возникли проблемы с обеспечением питьевой водой жителей.

Ранее сообщалось, что региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области выделило небольшой автомобиль «ГАЗ» для временного решения проблемы, так как поднявшиеся грунтовые воды сделали невозможным использование находящихся в Октябрьском источников питьевой воды.

- На встрече с главой Игорем Байковым выяснилось, что воду для жителей необходимо доставлять из соседнего поселка, - пояснила депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова. - Машина с объемом цистерны в 4 кубических метра может покрыть только небольшую часть потребностей населенного пункта с численностью жителей 5 тысяч человек, поэтому и было принято решение о приобретении водовозной машины с объемом загружаемой воды в 10 тонн.

Наталья Дикусарова обратилась в ПАО «Фармасинтез» с просьбой об оказании помощи поселку. И компания приобрела автомобиль, его стоимость составляет около 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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