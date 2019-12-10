2019-12-10T14:13:13+03:00
Общество

Движение автомобилей по улице Урицкого в Иркутске планируют запретить

Проезд для автомобилей будет ограничен с 8 утра до 21 вечера
Виктория ГЕРКО
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Движение автомобилей по улице Урицкого в Иркутске планируют запретить.Движение автомобилей по улице Урицкого в Иркутске планируют запретить.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В администрации Иркутска планируют запретить проезд автомобилей по улице Урицкого. Движение хотят ограничить с 8 часов утра до 9 часов вечера. Но и в ночное время проехать можно будет не всем - только транспорту весом не более 3,5 тонн. Такие ограничения связаны с тем, что улица находится в списке объектов культурного наследия регионального значения.

- Сегодня действует постановление правительства Иркутской области и установлены дорожные знаки, запрещающие движение автомобилей по Урицкого, - сообщает ИА Сибирские новости. - Сейчас прорабатывается вопрос о проезде спецтехники при чрезвычайной ситуации, а также машин собственников и других служб.

Следить за соблюдением правил дорожного движения по улице будет пост ДПС, сотрудники ППС и росгвардии. А на самой улице установят камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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