2019-12-10T13:56:07+03:00
Происшествия

От любви до ненависти: мужчина из Братска избил свою жену молотком, а затем задушил ее

Сам подсудимый рассказал полиции, что его довели частые ссоры с супругой
Виктория ГЕРКО
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От любви до ненависти: мужчина из Братска избил свою жену киянкой, а затем задушил ее.От любви до ненависти: мужчина из Братска избил свою жену киянкой, а затем задушил ее.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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От любви до ненависти - один шаг. Так и случилось у семейной пары из Братска. Мужчина пригласил свою жену на природу, чтобы отдохнуть вдвоем. Она даже не догадывалась, что эта поездка станет для нее последней. Свидание было лишь поводом для того, чтобы заманить ее в безлюдное место и убить. Добравшись до места, преступник повалил супругу на землю, начал бить ногами, а затем киянкой несколько раз ударил по голове. Увидев, что она еще дышит, он задушил ее.

- После преступления убийца пришел в полицию с повинной. Подсудимый полностью признал свою вину и помогал следствию. – сообщили в пресс-службе Братского районного суда. - Как рассказал преступник, постоянные ссоры и напряженные отношения в семье стали мотивом для убийства. Он стал ненавидеть свою жену.

Мужчине предъявили обвинение за умышленное убийство. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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