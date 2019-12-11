Повержен один из лидеров ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «СКА-Неву» в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-11T06:22:38+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» преподнесли главную сенсацию очередного игрового дня в Высшей хоккейной лиге. В Санкт-Петербурге «оранжевые» обыграли одного из лидеров турнирной таблицы «СКА-Неву» со счетом 5:3.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала, вперед ангарчан вывел Сергей Чубыкин, а затем питерцы восстановили равновесие усилиями Владислава Курбатова. Второй отрезок получился еще более результативным. Соперники еще по два раза поразили ворота друг друга. В составе «Ермака» отличились Павел Подлубошнов и Семен Кокуев. Довели дело до победы наши парни в заключительном периоде. С разницей всего в минуту точные броски нанесли Руслан Ибатуллин и Ефим Мишкин. После этой победы ангарчане поднялись на 30-ю строчку в таблице ВХЛ из 34.

Следующий матч «Ермак» проведет 12 декабря вновь в Санкт-Петербурге. «Оранжевые» скрестят клюшки с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU