Пьяный водитель «Хонды» с грудным ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-11T06:52:42+03:00

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«Хонду Одиссей», которая на скорости совершала опасные маневры на улице Мира, ангарские полицейские, заметили, патрулируя город. По громкоговорителю инспекторы потребовали водителя японского авто остановиться, но тот, наоборот нажал на педаль газа, и попытался скрыться.

Инспекторы бросились за лихачом в погоню, и вскоре, блокировав ему проезд, задержали. Но даже после этого, он продолжал вести себя агрессивно, и попытался сбежать. Выяснилось, что 31-летний нарушитель, который мало того, что был пьян, вообще сидел за рулем не своего авто. Машину он взял покататься у родственников. При этом, на заднее сиденье он посадил жену и двух маленьких детей 2,5 лет и 6 месяцев. Оба ребенка находились в машине без детских кресел. То, что сев за руль пьяным, он рисковал жизнью малышей, водителя, судя по всему, не смущало. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Вскоре он должен лишиться водительского удостоверения.

- На нарушителя составлено несколько административных протоколов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU