2019-12-11T07:18:14+03:00
Общество

Строительные гиганты просят правительство отказать малому бизнесу в контрактах на ремонт дорог

С таким предложением к властям обратился гендиректор дорожно-строительной компании «Автобан»
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Строительные гиганты просят правительство отказать малому бизнесу в контрактах на ремонт дорог.Строительные гиганты просят правительство отказать малому бизнесу в контрактах на ремонт дорог.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня малый и средний бизнес имеет право рассчитывать на сумму не менее 5% от величины контракта. Гендиректор дорожно-строительной компании «Автобан» Алексей Андреев предложил изменить правила игры, добавив к этой формулировке в законе фразу «и не более 15% от цены контракта». Они объясняют это тем, что такой бизнес при высокой стоимости проекта привлекать непросто.

- Среди других предложений — изменение способа определения поставщика, указанного в 44-ФЗ, если контракт связан со строительством и реконструкцией автодорог, - отмечают в News.ru. - Дело в том, что после разработки документации объект закупки может серьезно измениться, что может привести к срыву соглашения. Поэтому при выборе подрядчика стоит учитывать не только цену, но и его опыт, квалификацию и качество услуг.

Если готовой проектной и рабочей документации нет, то заказчик должен получить право на проведение открытого конкурса, считают в строительном холдинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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