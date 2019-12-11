Эксперты: падения на гололеде и катания с горок - основные причины травм в Новый год

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-11T08:01:47+03:00

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Новый год. Веселье, радость и суета. Счастье! Но увы, часто безудержное веселье заканчивается плачевно. В новогодние каникулы в травмпунктах аншлаг. Все хирурги на службе.

- Самые распространённые травмы в новогодние каникулы — переломы и ушибы из-за падения на скользких тротуарах и катания с необорудованных горок, - рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко. Кроме того люди часто получают тяжёлые травмы от падения сосулек с крыши и неправильного обращения с пиротехникой.

Увы, да. Петарды часто взрываются прямо в руках, если,используя их, не задумываться о технике безопасности. А в итоге - "Скорая", травмпункт, больница. Повреждения кисти, пальцев, сухожилий, ампутации. А горки? Это так весело и жизнерадостно. Но в новогодней кутерьме и тут легко получить переломы рук и ног, а то и позвоночника. С такими травмами часто доставляют детей, прокатившихся на ватрушках и неудачно приземлившихся. Все это - большие и маленькие человеческие трагедии. Чтобы их избежать, достаточно быть элементарно внимательнее, осторожнее, читать инструкции.

Для того, чтобы избежать травм, специалист рекомендует придерживаться техники безопасности при использовании фейерверков. В частности, отходить от них на безопасное расстояние, не взрывать их в руках, не бросать в других людей или под ноги. А также не кататься на ватрушках и санках с высоких горок, не создавать травмоопасные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU