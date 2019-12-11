СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-11T09:25:52+03:00

Ушла в школу и пропала: в Улан-Удэ исчезла 14-летняя девочка с татуировкой сердца на запястье. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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О том, что 14-летняя Диана Житухина из Улан-Удэ пропала, в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что днем 10 декабря девочка пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Дозвониться до нее не смогли – телефон выключен. Никто из близких и друзей не знает, где она может быть.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей школьницы. На вид 14 лет, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в куртку черного цвета, белый шарф-палантин, черные джинсы и черные сапоги, без шапки.

Есть у исчезнувшей девочки особые приметы, на которые нужно обратить внимание - на левом запястье татуировка в виде сердца, а на левой лодыжке - в виде крестика. На левой стороне носа шрам от пирсинга. Сейчас Диану Житухину разыскивают полицейские. Всех, у кого есть информация, где находится школьница, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU