Водителя спас квадроцикл: сибиряк провалился под лед Иркутского водохранилища

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-11T10:37:44+03:00

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Катание по тонкому льду чуть не закончилось настоящей трагедией для сибиряка. Он на квадроцикле решил покататься по замерзшему Иркутскому водохранилищу. Отъехав от берега на километр, мужчина провалился под лед. К счастью, «железный конь» не ушел под воду – остался на плаву из-за больших колес. Но вот выбраться на берег водитель не смог - пришлось ждать спасателей, сидя на квадроцикле, как на плоту.

- Мужчина сам позвонил в службу спасения и попросил о помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Был вечер - поэтому спасателям пришлось добираться до водителя по темноте. С берега его освещали фонарями сотрудники администрации поселка Патроны.

Мужчину доставили на берег. От медицинской помощи он отказался. Сотрудники спасательной службы напоминают, что сейчас выходить на лед запрещено - он еще слишком тонкий. Водителю квадроцикла повезло. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в холодной воде он не смог бы продержаться до приезда спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU