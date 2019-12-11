Водителя спас квадроцикл: сибиряк провалился под лед Иркутского водохранилища
Катание по тонкому льду чуть не закончилось настоящей трагедией для сибиряка. Он на квадроцикле решил покататься по замерзшему Иркутскому водохранилищу. Отъехав от берега на километр, мужчина провалился под лед. К счастью, «железный конь» не ушел под воду – остался на плаву из-за больших колес. Но вот выбраться на берег водитель не смог - пришлось ждать спасателей, сидя на квадроцикле, как на плоту.
- Мужчина сам позвонил в службу спасения и попросил о помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Был вечер - поэтому спасателям пришлось добираться до водителя по темноте. С берега его освещали фонарями сотрудники администрации поселка Патроны.
Мужчину доставили на берег. От медицинской помощи он отказался. Сотрудники спасательной службы напоминают, что сейчас выходить на лед запрещено - он еще слишком тонкий. Водителю квадроцикла повезло. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в холодной воде он не смог бы продержаться до приезда спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU