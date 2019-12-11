2019-12-11T11:22:58+03:00
Общество

Школьников из Бурятии пытались накормить просроченными продуктами

Двадцать шесть килограмм сосисок и девяносто куриных яиц «пропали» больше месяца назад
Виктория ГЕРКО
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Школьников из Бурятии пытались накормить просроченными продуктами.Школьников из Бурятии пытались накормить просроченными продуктами.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В столовой одной из школ Муйского района Бурятии могла появиться просрочка. Несвежие продукты для школьников хотел продать предприниматель из поселка Таксимо. Он оформил ветеринарные документы на товар с истекшим сроком годности. Двадцать шесть килограмм сосисок и девяносто куриных яиц «пропали» больше месяца назад.

- По закону продукты, у которых нет срока годности или срок годности которых истек, не могут находиться в обороте, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия. – Они являются некачественными и опасными. Как правило, такой товар утилизируется или уничтожается.

На недобросовестного предпринимателя возбудили административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Мужчина заплатил штраф, а его работа в специальной системе «Меркурий» заблокирована на 5 календарных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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