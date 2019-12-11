Штраф 2,3 миллиона рублей: иркутянин заплатил за мошенничество с угоном автомобилей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-11T12:22:05+03:00

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Перебить номера на двигателе, оформить страховку, инсценировать угон и получить деньги. По такой схеме действовал аферист из Иркутска. Ему удалось обмануть страховую компанию и украсть 1,4 миллиона рублей. Забрать больше у преступника не получилось - его задержала полиция.

- На мужчину завели уголовное дело за мошенничество. Суд признал афериста виновным. Его осудили на 4 года условно, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. - Срок стал не единственным наказанием для преступника. Его обязали вернуть украденные у страховой деньги, а также заплатить уголовный штраф - 900 тысяч рублей.

Приставы в принудительном порядке изъяли у должника всю сумму полностью - 2,3 миллиона рублей. Сотрудники изъяли даже те деньги, которые проходили как вещественные доказательства по уголовному делу. Потратить похищенное аферист не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU