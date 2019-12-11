Церковь помогла открыть бесплатный медкабинет для бездомных в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-11T13:21:19+03:00

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Получить бесплатную, и самое главное, квалифицированную медицинскую помощь теперь смогут бездомные в Иркутске. В здании церковной благотворительной столовой для них открылся медпункт. В создании медкабинета участвовали Русская Православная Церковь и Минздрав России. Новые помещения уже осветил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

- Медпункт обеспечен всеми лекарственными препаратами первой необходимости. Помогать бездомным будут сестры милосердия, - сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. - Если нужно, то человека осмотрит врач кабинета неотложной помощи городской больницы №3.

Иркутск стал первым городом, где появилась такой кабинет. Бездомные могут не только получить медицинскую помощь, но и поесть и принять душ. Кроме того, для них организована комната отдыха. В Хабаровском крае и Чувашии скоро откроются такие же медпункты для помощи нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU