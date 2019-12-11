2019-12-11T14:08:20+03:00
Общество

В Иркутске почтили память воинов, погибших 25 лет назад в контртеррористической операции на Северном Кавказе

В митинге приняли участие депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Торжественный митинг, посвященный 25-летию контртеррористической операции на Северном Кавказе, прошел в Иркутске. Напомним, 11 декабря 1994 года началась Первая Чеченская кампания. В общей сложности за время двух кампаний – с 1994-го по 1996 год и с 1999-го по 2000-й – участниками боевых действий в Чечне стали более 15 тысяч жителей Иркутской области. Около 180 семей в регионе потеряли близких в тех трагических событиях.

От имени парламентариев области к участникам митинга обратился председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. В митинге также принял участие депутат ЗС, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Анатолий Обухов.

- Ровно четверть века назад началось одно из тяжелейших для нашей страны испытаний. Оно навсегда изменило судьбы тысяч россиян, среди которых и жители Иркутской области, - сказал Сергей Сокол. - Сегодня здесь присутствуют ветераны боевых действий, солдатские матери. Для вас эта военная операция – не просто страница истории. Вас и ваши семьи эта трагедия коснулась лично. Низкий поклон вам. Вечная память вашим боевым товарищам, вашим сыновьям, которые не вернулись домой.

Вместе с присутствующими участниками боевых действий на Северном Кавказе парламентарии возложили цветы к памятнику иркутянам, погибшим при выполнении воинского долга. Сергей Сокол также встретился с представителями общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья». Законодательное Собрание давно и плотно сотрудничает с этой организацией, а ее председатель - Тамара Бабкина – еще и активный участник Общественного совета при областном парламенте.

- Сегодня «Солдатские матери Прибайкалья» – это сильная общественная организация. Вы делаете важную работу для военнослужащих и их семей. Нам сегодня удалось обозначить несколько вопросов, требующих участия депутатов. Уверен, что все эти вопросы решаемые, и совместными усилиями нам удастся добиться необходимого результата, – сказал Сергей Сокол.

Поставленные вопросы касались оказания помощи военнослужащим и членам их семей, подготовки молодежи к военной службе, проведения мероприятий патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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