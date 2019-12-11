2019-12-11T15:25:18+03:00
Общество

Сергей Сокол: в Усть-Кутском районе реализуются масштабные проекты

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил перспективы развития территории с главами поселений Усть-Кутского района
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В Усть-Кутском районе реализуются масштабные инвестиционные проекты, что дает ряд преимуществ по сравнению с другими территориями области. Но кардинально это не меняет ситуацию, для создания комфортных условий здесь необходимо строить и ремонтировать школы, детсады, учреждения культуры, дополнительного образования и спорта, благоустраивать территорию. Об этом сказал на совещании спикер областного парламента Сергей Сокол, находясь в рабочей поездке в Усть-Куте.

Главы поселений, в свою очередь, говорили о необходимости пересмотра нормативов налоговых отчислений в пользу муниципальных образований. Многие из участников встречи поднимали вопрос о дорожном строительстве и ремонте дорог, поскольку расстояние между населенными пунктами на севере может быть очень большим. Так, годами не решался вопрос строительства моста через реку Кута. Сергей Сокол рассказал, что с участием депутата Законодательного Собрания Магомеда Курбайлова подготовлена проектно-сметная документация на мост, на которую несколько дней назад получено положительное заключения экспертизы. Теперь депутаты будут добиваться выделения финансирования на мост из областного бюджета при его корректировке.

Обсуждался и вопрос транспортной доступности в целом, в частности, пассажирские авиаперевозки, стоимость билетов и состояние северных аэропортов. Этот вопрос находится на контроле комитета по собственности и экономической политике ЗС. Обсуждались темы лесных пожаров, благоустройства, исполнения наказов избирателей. Спикер областного парламента отметил, что многие вопросы, касающиеся пожеланий жителей по благоустройству, можно решить с помощью проекта «Народные инициативы», финансирование которого на следующий год по инициативе депутатов было увеличено до 850 млн рублей.

Сергей Сокол также встретился с представителями общественности. Активисты также рассказывали о тех проблемах, которые волнуют жителей. Среди них – отлов и содержание бездомных собак, бесплатное питание школьников, работа почтовых отделений, состояние электрических сетей. Один из вопросов касался нехватки средств для выплаты заработной платы учителям и необходимости корректировки нормативов финансирования образовательных учреждений. Сергей Сокол подтвердил, что, несмотря на все требования депутатов заложить в областном бюджете в полном объеме деньги на зарплату педагогов до конца года, выяснилось, что средств не хватает. В связи с чем на сессии, которая состоится на этой неделе, будет проводиться корректировка областного бюджета, в результате которой на зарплату бюджетникам в этом году будут дополнительно выделены средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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