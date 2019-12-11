2019-12-11T15:34:35+03:00
Общество

В Заксобрании одобрили законопроект об ограничении продажи электронных сигарет в Иркутской области

Если его примут, то такие сигареты невозможно будет купить подросткам до 18 лет
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Комитет по собственности и экономической политике, заседание которого прошло под председательством Николая Труфанова, рекомендовал принять в первом чтении проект закона «Об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области».

Проектом закона предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.

Авторы законопроекта отмечают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, жидкости для электронных сигарет содержат многочисленные вредные вещества. Объем потребления данных средств не ограничивается, поскольку курильщик сам заправляет устройство.

Федеральным законодательством ограничение продажи электронных сигарет не установлено, однако такая законодательная инициатива уже обсуждается. В то же время такие законы действуют в 40 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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