За кражу телефона у клиента, менеджер гипермаркета из Зимы получил 100 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 05:47 2019-12-12T05:48:53+03:00

Мужчину сначала оштрафовали на 15 тысяч рублей, но платить эту сумму он не стал

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Решил прикарманить телефон покупателя 22-летний менеджер гипермаркета из Зимы, после того, как тот оставил гаджет на кассе. Правда, мужчина не учел того, что в этот момент его снимала камера видеонаблюдения. Сотрудника уволили, кроме того, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре, решением суда, воришку оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Правда, эту сумму сибиряк оплачивать не стал, и был объявлен в розыск. Но даже после того, как его нашли судебные приставы, сумму долга он не вернул, сославшись на то, что из-за отсутствия работы, у него нет денег. Тогда судебные приставы обратились в суд с иском заменить злостному должникуштраф другим наказанием. Судья удовлетворил заявление, и приговорил бывшего менеджера к 100 часам обязательных работ.

- К отбыванию обязательных работ он приступит после того, как решение суда вступит в силу, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Напоминаем, что помимо обязательных работ злостным должникам могут грозить исправительные работы, а также арест.

ИСТОЧНИК KP.RU