2019-12-12T07:04:40+03:00
Общество

Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан

На прием к председателю Заксобранию обратились жители Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Спикер областного парламента провел очередной прием граждан. По его итогам он поручил подготовить законопроект, учитывающий интересы отдельной категории инвалидов в получении льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, а также проработать правовые механизмы компенсации стоимости одного года обучения для студентов из подтопленных территорий, обучающихся на коммерческой основе. Кроме того, на особый контроль взят вопрос о начислении зарплат работникам здравоохранения.

Так, одна из обратившихся - Надежда Ахметшина из Нижнеудинска. Она рассказала, что 10 лет назад ей была установлена II группа инвалидности с III степенью ограничения к трудовой деятельности бессрочно. Согласно федеральному законодательству, для этой категории граждан размер пенсий и ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер соцподдержки осуществляется без проведения дополнительного переосвидетельствования по I группе инвалидности. Однако соцзащита отказывает в ряде льгот, в частности по региональному закону о предоставления мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области.

- Это тот случай, когда закон приняли, но туда не попала узкая категория льготников. Надо эти нормативные документы сформировать, возможно внести поправки в действующий закон, – подчеркнул спикер.

По вопросу выплаты или компенсации стоимости обучения студентам из подтопленных территорий к спикеру обратилась студентка второго курса ИГУ Анастасия Рожкова.

- К нам начали поступать обращения и от студентов, и от ректоров вузов, где учатся ребята из подтопленных территорий. Тема находится на особом контроле. Думаю, до начала февраля все эти вопросы будут решены, – сказал спикер.

По видеосвязи к председателю обратилась представитель Казачинско-Ленской больницы Ирина Храмко. Она рассказала спикеру, что в учреждении не хватает средств на выплату зарплаты медработникам. Ее стаж работы в системе здравоохранения – 44 года, сейчас она старшая медсестра с зарплатой в 24-27 тысяч рублей. Кроме того, имеет место диспропорция в оплате труда врачей, младшего медперсонала и технических работников. Сергей Сокол напомнил, что на сессии Заксобрания недавно звучал отчет министерства здравоохранения, в котором были указаны совсем другие цифры. Спикер подчеркнул, что эта ситуация требует особого внимания, парламентарии возьмут ее на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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