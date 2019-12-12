2019-12-12T07:13:13+03:00
Общество

Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу

Офицер Росгвардии был вне конкуренции, подняв 170 килограммов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу. Фото: Росгвардия Иркутской области.Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу. Фото: Росгвардия Иркутской области.
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Теперь самый сильный на планете. Офицер специального отряда быстрого реагирования из Иркутска Никита Т (бойцам СОБРа нельзя называть свою фамилию) стал чемпионом мира по армлифтингу на турнире по силовым видам спорта в Москве. Добавим, что армлифтинг переводится как «подъем рукой». Спортсмен должен одной рукой поднять большой вес, не помогая себе ни приспособлениями, ни свободной рукой.

Итак, наш старший лейтенант выступал в трех дисциплинах, и во всех взял медали. В «Роллинг-тандер», где за первое место боролись 8 спортсменов, он занял второе место. Но зато в «Апполон-аксель», что переводится как «Ось Аполлона», офицер Росгвардии был вне конкуренции, подняв 170 килограммов. Ну и наконец третье место полицейский завоевал в дисциплине «Эскалибур». З

- За все свои призовые места Никита получил звание мастера спорта международного класса. – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. – Добавим, что в юности наш чемпион занимался дзюдо и самбо. Но на мировом турнире он выступал впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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