Машину взял, но вернуть не обещал: сибиряк угнал автомобиль друга, разбил его, а потом сбежал

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-12T08:20:55+03:00

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Прогуливаясь ночью мимо дома своего друга, житель Улан-Удэ увидел припаркованную машину товарища. Почему бы не прокатиться на ней по городу? Мужчина знал, как открыть автомобиль. Он завел его, но успел проехать всего лишь несколько метров - не справился с управлением и врезался в другое авто. Дожидаться полицию или приятеля злоумышленник не стал - бросил машину на месте ДТП и сбежал.

- О том, что машину взял его знакомый водитель не знал. Вечером он оставил ее во дворе, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Кроме того, машина принадлежала не водителю, а его знакомой. Хозяйка авто увидела разбитую машину в нескольких метрах от парковки и сообщила в полицию об аварии.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Ранее он не был судим. За желание прокатиться на чужом автомобиле на него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU