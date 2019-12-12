Банду наркоторговцев, перевозившую 20 килограммов запрещенных веществ, задержали в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-12T09:24:51+03:00

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Сотрудники полиции задержали группировку, продающую запрещенные вещества через интернет. Злоумышленники создали целую наркотическую сеть по Иркутской области. В 15 городах и поселках региона преступники имели закладчиков, доставляющих товар. Всего было обнаружено 150 тайников с зельем. Раскрыть банду получилось, когда один из посредников перевозил новую партию - в машине он спрятал 20 килограмм зелья.

- Наркотики были куплены в Московской области. Для перевозки партии в Иркутскую область один из членов группировки купил старую иномарку и автомобильные колонки, в которых спрятал перевозимый груз, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Деньги от продажи запрещенных веществ преступники вкладывали в развитие бизнеса - в частную пивоварню и в торговые точки, продающие слабоалкогольные напитки.

На банду заведено 8 уголовных дел за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. Сейчас выясняется, причастны ли задержанные к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU