Закон о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей рекомендован к принятию

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-12T12:46:19+03:00

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Законопроекты по вопросам защиты семьи и детства рассмотрел комитет по здравоохранению и соцзащите областного парламента. Парламентарии рекомендовали принять во втором и окончательном чтении проект закона о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области. Он был внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола.

Дело в том, что сегодня школьникам этой категории предоставляется питание, однако как только им исполняется 18 лет, льготу они теряют. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников возможность и дальше бесплатно питаться в столовых образовательных учреждений.

Кроме того, к принятию во втором чтении рекомендованы изменения в закон «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». Предлагается внести изменение в статью, касающуюся обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря полностью либо частично за счет средств областного бюджета, и дополнить ее категориями детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Также депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию изменения в закон «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области». Проект закона подготовлен прокуратурой Иркутской области. Согласно федеральному законодательству, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Таким образом, семьи, имеющие ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, имеют право на такую же компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, члены комитета одобрили законопроект, который призван запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU