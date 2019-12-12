2019-12-12T12:46:19+03:00
Общество

Закон о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей рекомендован к принятию

В окончательном чтении законопроект рассмотрят на сессии Заксобрания 13 декабря
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Законопроекты по вопросам защиты семьи и детства рассмотрел комитет по здравоохранению и соцзащите областного парламента. Парламентарии рекомендовали принять во втором и окончательном чтении проект закона о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области. Он был внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола.

Дело в том, что сегодня школьникам этой категории предоставляется питание, однако как только им исполняется 18 лет, льготу они теряют. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников возможность и дальше бесплатно питаться в столовых образовательных учреждений.

Кроме того, к принятию во втором чтении рекомендованы изменения в закон «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». Предлагается внести изменение в статью, касающуюся обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря полностью либо частично за счет средств областного бюджета, и дополнить ее категориями детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Также депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию изменения в закон «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области». Проект закона подготовлен прокуратурой Иркутской области. Согласно федеральному законодательству, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Таким образом, семьи, имеющие ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, имеют право на такую же компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, члены комитета одобрили законопроект, который призван запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области работают мобильные группы
Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря
"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса
40 вопросов рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 13 декабря
Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублей
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев
Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде
Банду наркоторговцев, перевозившую 20 килограммов запрещенных веществ, задержали в Иркутской области
Машину взял, но вернуть не обещал: сибиряк угнал автомобиль друга, разбил его, а потом сбежал
Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу
Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан
В Иркутской области с территории Усольехимпрома вывозят опасные отходы
За кражу телефона у клиента, менеджер гипермаркета из Зимы получил 100 часов обязательных работ
Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5