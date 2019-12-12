40 вопросов рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 13 декабря

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-12T13:16:57+03:00

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Коллегия Заксобрания Иркутской области утвердила проект повестки 25-й сессии, запланированной на 13 декабря. В повестку включено более 40 вопросов. Центральными вопросами станут принятие областного бюджета на предстоящий трехлетний период, а также корректировка бюджета этого года. В частности, в декабре будут выделены дополнительные средства на выплату зарплаты бюджетникам.

В окончательном чтении планируется рассмотреть законопроект, внесенный спикером областного парламента Сергеем Соколом и касающийся предоставления бесплатного питания школьникам, достигшим совершеннолетия, из малоимущих и многодетных семей.

Также депутаты также рассмотрят проект закона «Об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области». А еще законопроект, которым предусматривается введение новых категорий работников в образовательных учреждениях, в частности тьюторов, дефектологов, преподавателей бурятского языка.

Кроме того, на сессии обсудят парламентский запрос о необходимости сохранения филиала Байкальского государственного университета в Усть-Илимске.

ИСТОЧНИК KP.RU