СЕГОДНЯ 05:34 2019-12-13T05:34:04+03:00

Контрабанда на 16 млн рублей: пиломатериалы из Иркутской области везли в Китай, Таджикистан и Узбекистан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Преступления обнаружили во время прокурорской проверки

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Вывозили лесоматериалы, изготовленные из незаконно добытой древесины. С мая по октябрь этого года пиломатериалы везли через Братский таможенный пост Иркутской таможни в Китай, Таджикистан и Узбекистан. Преступная деятельность была обнаружена после проверки сотрудниками Братской транспортной прокуратуры.

- Лица, действующие от имени юридического лица, пока не установлены, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - Следственным отделом Братского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено 7 уголовных дел по факту контрабанды лесоматериалов объемом более 2 тыс. кубометров и стоимостью 16 млн. рублей.

Прокуратура будет следить за расследованием данных уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU