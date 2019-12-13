2019-12-13T07:57:59+03:00
Происшествия

Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу

Тот, совершив преступление, скрывался в в тайге, в зимовье
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу.Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу.
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Как настоящего зверя пришлось участковому из Села Татьяны в Иркутской области выслеживать убийцу. Расправившись со своей женой, он сбросил тело в погреб. А сам, испугавшись ареста, сбежал в тайгу.

-В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась жительница Нукутского района с сообщением о том, что на протяжении двух недель на связь с ней не выходит сестра, проживающая в поселке Тальяны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Организовав поиски, участковый Олег Устюжанин обнаружил в подполье тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти. Практически сразу стало понятно, что к ее гибели имеет отношение муж. Ориентировки с описанием его внешности были распространены среди полицейских.

А вот где искать его самого? В полиции выяснили, что предполагаемый злоумышленник не имел постоянного заработка и периодически уходил в тайгу для сбора серы. А, значит, вполне вероятно, что искать его надо где-то в зимовьях. Капитан полиции Олег Устюжанин отправился вместе с охотничьими инспекторами в тайгу для проверки предположений о том, где находится беглец. В 30 километрах от места совершения преступления полицейский и охотники обнаружили зимовье, в котором он и скрывался.

По подозрению в совершении убийства 31-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции. В настоящее время мужчина по решению суда помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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