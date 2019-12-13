2019-12-13T09:33:05+03:00
Происшествия

«Ваша карта заблокирована»: аферисты украли у сибирячки больше 40 тысяч рублей

Женщина сама сообщила злоумышленникам номер банковской карты и код из сообщения
Виктория ГЕРКО
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«Ваша карта заблокирована»: аферисты украли у сибирячки больше 40 тысяч рублей.«Ваша карта заблокирована»: аферисты украли у сибирячки больше 40 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередной случай обмана мошенниками в Иркутской области. На этот раз на удочку злоумышленников попалась доверчивая жительница Тайшета. Преступники действовали по классической схеме.

- На телефон женщины пришло сообщение: «Ваша карта временно приостановлена». Обеспокоенная сибирячка позвонила по телефону, который был указан в смс, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Мошенник спросил, сколько у женщины банковских карт. Это, якобы, поможет быстрее решить проблему с заблокированным счетом. Как только он узнал всю информацию, на телефон женщины стали приходить сообщения с кодом. Она сообщила их аферисту. После этого с ее счета сняли больше 40 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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