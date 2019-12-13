2019-12-13T09:50:22+03:00
Общество

Школьники, достигшие 18 лет, из многодетных и малоимущих семей будут питаться бесплатно

Закон принят на сессии Заксобрания Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В окончательном чтении принят законопроект об обеспечении бесплатным питанием школьников после достижения ими 18-летнего возраста из многодетных и малоимущих семей. Законопроект был подготовлен и внесен по инициативе спикера Заксобрания Иркутской области Сергея Сокола.

Напомним, ранее такая категория школьников, как только им исполнялось 18 лет, лишались права на льготу. Сейчас же даже если ученику уже 18, но обучается, допустим, в 11 классе, он продолжит бесплатно питаться в школьной столовой.

Сергей Сокол заметил, что по поводу принятия таких мер к нему и к депутатам областного парламента не раз обращались жители региона. Так, во время поездки парламентариев в Усть-Илимский район в августе 2019 года к спикеру обратились родители детей, которые пользовались правом бесплатного питания в школах до совершеннолетия. Они обратили внимание на то, факт достижения ребенком совершеннолетия никак не влиял на социальное и имущественное положение семей. Тогда, отметил спикер Заксобрания, было принято решение о разработке соответствующего законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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